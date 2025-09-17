Polizei Düren

POL-DN: Mit gefälschtem Rezept erwischt - die Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Ein unbekannter Tatverdächtiger scheiterte am Dienstagnachmittag (16.09.2025) beim Versuch, in einer Apotheke am Friedrich-Ebert-Platz ein gefälschtes Rezept einzulösen.

Dem aufmerksamen Verhalten einer Apothekerin ist es zu verdanken, dass ein bislang unbekannter Tatverdächtiger nicht in den Besitz eines mehrere tausend Euro teuren Medikamentes kam. Der junge Mann hatte die Apotheke gegen 16:15 Uhr betreten und dort ein Rezept vorgelegt, bei dem der Mitarbeiterin Unstimmigkeiten aufgefallen waren. Nach Rückfrage bei dem ausstellenden Arzt bestätigte dieser den Verdacht, dass es sich um ein gefälschtes Rezept handelt. Da das vermeintlich verschriebene Medikament einen Wert von fast 6.500,- Euro aufwies, informierte die Apothekerin umgehend die Polizei. Noch vor Eintreffen der Beamten flüchtete der Tatverdächtige unerkannt fußläufig aus der Apotheke.

Er wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 185cm - schmale Statur - schwarze mittellange Haare - Schnauzbart

Bekleidet war die Person zur Tatzeit mit einer grauen Jeans, dunkelblauem T-Shirt und weißen Sneakern. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben bislang erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

