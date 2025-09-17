PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Mit gefälschtem Rezept erwischt - die Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Ein unbekannter Tatverdächtiger scheiterte am Dienstagnachmittag (16.09.2025) beim Versuch, in einer Apotheke am Friedrich-Ebert-Platz ein gefälschtes Rezept einzulösen.

Dem aufmerksamen Verhalten einer Apothekerin ist es zu verdanken, dass ein bislang unbekannter Tatverdächtiger nicht in den Besitz eines mehrere tausend Euro teuren Medikamentes kam. Der junge Mann hatte die Apotheke gegen 16:15 Uhr betreten und dort ein Rezept vorgelegt, bei dem der Mitarbeiterin Unstimmigkeiten aufgefallen waren. Nach Rückfrage bei dem ausstellenden Arzt bestätigte dieser den Verdacht, dass es sich um ein gefälschtes Rezept handelt. Da das vermeintlich verschriebene Medikament einen Wert von fast 6.500,- Euro aufwies, informierte die Apothekerin umgehend die Polizei. Noch vor Eintreffen der Beamten flüchtete der Tatverdächtige unerkannt fußläufig aus der Apotheke.

Er wird wie folgt beschrieben:

   -	männlich -	ca. 185cm -	schmale Statur -	schwarze mittellange 
Haare -	Schnauzbart

Bekleidet war die Person zur Tatzeit mit einer grauen Jeans, dunkelblauem T-Shirt und weißen Sneakern. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben bislang erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 10:35

    POL-DN: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall auf der L264 in Vettweiß

    Vettweiß (ots) - Bei einem Abbiegeunfall auf der L264 Höhe Vettweiß wurden am Montagnachmittag (15.09.2025) zwei Personen leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000,- Euro geschätzt. Gegen 14:20 Uhr befuhr ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Zülpich die L264 aus Richtung Vettweiß in Richtung Sievernich, als in Höhe der Einmündung nach Gut ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 10:35

    POL-DN: Garagenbrand in Selhausen

    Niederzier (ots) - Beim Brand einer an ein Wohnhaus angebauten Garage in Selhausen am gestrigen Abend (15.09.2025) entstand hoher Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Gegen 18:40 Uhr hatten die Bewohner eines Hauses in der Wiesenstraße starken Brandgeruch bemerkt und daraufhin festgestellt, dass die an das Haus angrenzende Garage in Flammen stand. Erst durch die eintreffende Feuerwehr gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen der Flammen auf das ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 10:35

    POL-DN: Unfall beim Überholen

    Merzenich (ots) - Am Montag (15.09.2025) kam es auf der Merzenicher Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 16-Jähriger aus Bonn leicht verletzt wurde. Der 16-Jährige war gegen 14:00 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf der Merzenicher Straße, aus Richtung Düren kommend, in Fahrtrichtung Merzenich unterwegs. In Höhe der Hausnummer 215 wollte er nach eigenen Angaben einen Pkw überholen, an dessen Steuer ein 71-Jähriger aus Nörvenich saß. Obwohl der 16-Jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren