Polizei Düren

POL-DN: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall auf der L264 in Vettweiß

Vettweiß (ots)

Bei einem Abbiegeunfall auf der L264 Höhe Vettweiß wurden am Montagnachmittag (15.09.2025) zwei Personen leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000,- Euro geschätzt.

Gegen 14:20 Uhr befuhr ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Zülpich die L264 aus Richtung Vettweiß in Richtung Sievernich, als in Höhe der Einmündung nach Gut Dirlau plötzlich ein entgegenkommender PKW unmittelbar vor ihm nach links abbog. Trotz eines Ausweichversuchs war Kollision mit dem abbiegenden Pkw nicht mehr zu vermeiden.

Die 36-jährige Fahrzeugführerin des besagten Pkw hatte das entgegenkommende Fahrzeug bei ihrem Abbiegevorgang nach eigenen Angaben übersehen. Durch die Kollision schleuderte ihr Fahrzeug in den angrenzenden Straßengraben. Die Fahrzeugführerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der ebenfalls leicht verletzte Unfallbeteiligte aus Zülpich begab sich selbständig in ärztliche Behandlung.

Beide beteiligten Fahrzeug mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden, so dass die Fahrbahn der L264 für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise gesperrt blieb.

