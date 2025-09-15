Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Vier Klever Feuerwehrleute meistern den Firefighter Stair Climb

Kleve / Almere (NL) (ots)

Vier sportbegeisterte Angehörige der Feuerwehr Kleve haben gestern (14. September 2025) beim Firefighter Stair Climb im niederländischen Almere teilgenommen. Bei der 4. Auflage dieser Veranstaltung ging es darum, insgesamt 30 Stockwerke bzw. die 600 Stufen des World Trade Center zu bezwingen.

Der Treppenlauf findet in Gedenken an die Opfer der Anschläge vom 11. September 2001 und dort im Besonderen an die im Dienst getöteten Helfer von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei statt. Gleichzeitig werden durch Läufer und Sponsoren Spenden für den guten Zweck gesammelt. In diesem Jahr wurde für die Spenden der Stiftung Opkikker übergeben.

Gemeinsam mit vielen anderen Feuerwehrleuten, Polizisten, Mitgliedern des Rettungsdiensts und Soldaten haben Martina, Svenja, Florian und Raphael aus den Löschzügen Kleve und Materborn heute diese Herausforderung angenommen und sind erschöpft, aber glücklich in der 30. Etage angekommen.

Ein besonderer Dank geht in diesem Zusammenhang an das Team vom Allround Sports in Kleve. Hier wurden die vier Sports-Kammeradinnen und Kameraden durch Dienstsport und speziell angepasste Trainingspläne optimal auf das Event vorbereitet.

