FW-KLE: Ehrung langjähriger Mitglieder beim Treffen der Ehrenabteilungen in Kleve

Kleve (ots)

Am Freitag, dem 1. August fand das jährliche Treffen der Ehrenabteilungen der Feuerwehr Kleve statt. Gastgeber war in diesem Jahr der Löschzug Kleve an der Brabanter Straße. In kameradschaftlicher Atmosphäre wurden zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Treue zur Feuerwehr geehrt - Karl Nielen aus Warbeyen sogar für 75 Jahre im Dienste der Feuerwehr.

Ab 15:00 Uhr wurden die Gäste mit Kaffee und Kuchen empfangen, bevor der Tag mit einem gemütlichen Grillen ausklang. Im Mittelpunkt stand die feierliche Ehrung verdienter Kameraden für ihre jahrzehntelange Mitgliedschaft im Dienst der Allgemeinheit.

Folgende Kameraden wurden für ihre langjährige Zugehörigkeit zur Feuerwehr ausgezeichnet:

50 Jahre Mitgliedschaft

- Günter Fürtjes (LG Donsbrüggen) - Theo de Greef (LG Düffelward) - Franz-Hermann Schumacher (LG Reichswalde) - Heinrich Spanjaard (LZ Kleve, in Abw.) - Kurt Strobel (LZ Kleve, in Abw.) - Roland Verhoeven (LZ Materborn)

60 Jahre Mitgliedschaft

- Josef Verheyen (LG Keeken, in Abw.) - Gerhard Hartjes (LG Wardhausen-Brienen, in Abw.) - Theo Hendricks (LZ Kleve)

70 Jahre Mitgliedschaft

- Hans van Offern (LG Reichswalde, in Abw.) - Walter Goris (LG Wardhausen-Brienen, in Abw.)

75 Jahre Mitgliedschaft

- Karl Nielen (LG Warbeyen)

Eine ganz besondere Ehrung galt Karl Nielen für beeindruckende 75 Jahre Mitgliedschaft. Er trat am 1. August 1950 - nur fünf Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs - in die Feuerwehr ein. Seine jahrzehntelange Treue, sein Engagement und seine Verbundenheit zur Feuerwehr verdienen höchsten Respekt und Anerkennung. Mit großer Dankbarkeit durfte ihm der Leiter der Feuerwehr, Ralf Benkel, die Ehrenurkunde überreichen.

Die Feuerwehr Kleve bedankt sich herzlich bei allen geehrten Kameraden für ihren langjährigen Einsatz sowie beim Löschzug Kleve für die Organisation des Treffens. Veranstaltungen wie diese unterstreichen den starken Zusammenhalt und die Wertschätzung innerhalb der Feuerwehrfamilie.

(Weitere Fotos unter https://feuerwehr-kleve.de/aktuell/414-ehrung-langjaehriger-mitglieder-beim-treffen-der-ehrenabteilungen-in-kleve)

