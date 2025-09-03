Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Bäume und Zaun durch Feuer beschädigt

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, gegen 0:30 Uhr, wurden im Uferweg drei Bäume sowie ein Holzzaun durch Feuer beschädigt. An einer Steinmauer sind zudem Rußschwärzungen entstanden. Die verständigte Feuerwehr löschte den Brand. Auf dem unmittelbar angrenzenden Spielplatz ist augenscheinlich kein Schaden entstanden. Das Feuer könnte möglicherweise im Bereich des Komposthaufens eines benachbarten Privatgrundstückes ausgebrochen sein. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699. |ank

