Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Diebstahl eines Kindertrettraktors

Imsweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Im Zeitraum von Samstagmorgen bis Samstagmittag haben unbekannte Täter in der Mühlwaldstraße in Imsweiler einen Kindertrettraktor entwendet. Der Traktor stand auf der Straße vor dem Anwesen der Geschädigten. Im Tatzeitraum habe ein Schrotthändler die Straße passiert, der womöglich mit der Tat in Zusammenhang steht. Der Schaden wird auf rund 100 Euro geschätzt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699. |klu

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell