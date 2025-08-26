PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Hinweisschilder beschädigt

Niederhausen an der Appel (Donnersbergkreis) (ots)

Wahrscheinlich in der Nacht auf Sonntag haben unbekannte Täter in der Straße "Steinkauterweg" zwei Hinweisschilder beschädigt. Ein Hinweisschild auf den Radweg wurde abgebrochen und ein Hinweisschild auf das Schützenhaus wurde umgebogen und dabei aus dem Fundament gerissen. Der Sachschaden wird auf rund 250 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699. |ank

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

