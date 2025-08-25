Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Versuchter Einbruch auf Firmengelände

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht auf Sonntag kam es im Industriegebiet Kreuzwiese zu einem Einbruchsversuch in das Firmengebäude einer Service-Werkstatt. Ein unbekannter Täter versuchte gegen 1 Uhr durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Räumlichkeiten einzudringen. Da er vom Geschädigten gestört wurde, ließ er jedoch von seiner Tatausführung ab. Der Geschädigte sah eine dunkel gekleidete Person, die fußläufig von dem Grundstück flüchtete.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699. |ank

