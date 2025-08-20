Polizeiinspektion Rockenhausen
POL-PIROK: Fahrradunterstand beschädigt
Münchweiler an der Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)
In den letzten Tagen wurde der Fahrradunterstand in der Straße "Bahnpfad" beschädigt. Unbekannte Täter habe eine der getönten Glasscheiben mit einem unbekannten Tatmittel eingeschlagen oder eingeworfen. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro beziffert. Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.
Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699. |ank
