Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Brennende Mülltonne beschädigt Hausfassade einer Turnhalle

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Freitag, 15.08.2025 gegen 23:10 Uhr brannte im rückwertigen Bereich einer Sporthalle in der Krankenhausstraße in Rockenhausen eine Papiermülltonne. Durch den schnellen Löschangriff der Feuerwehr Rockenhausen sowie eines Verantwortlichen des Sportvereins konnte der Brand schnell gelöscht werden. Dennoch entstand ein Schaden an der Außenfassade Turnhalle. Die Kunststofftonne wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Infolge des Einsatzes von Pulverlöschmitteln kam es auch zu einer erheblichen Verschmutzung einzelner Räumlichkeiten der Sporthalle. Da ein Löschhelfer Pulverlöschmittel einatmete, wurde er vorsorglich im nahegelegenen Krankenhaus medizinisch versorgt. Insgesamt wird der Schaden auf einen niedrigen fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt. Während des Brandereignisses waren keine Personen in der Halle. Die genaue Brandursache ist derzeit unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte die Polizei einen tatverdächtigen 22-jährigen Mann ermitteln, der zum Zeitpunkt des Brandes vor der Halle beobachtet wurde, als er Scheibenwischer von mehreren geparkten Fahrzeugen beschädigte. Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Brandereignis oder zu den Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in der Krankenhausstraße geben können, werden gebeten sich unter 0631 369 14699 oder pirockenhausen@polizei.rlp.de zu melden. |dsi

