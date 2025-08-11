PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Ergänzung zur Pressemeldung vom 11.08.2025 - Schwerer Verkehrsunfall - Biker tödlich verletzt - Autofahrer leicht verletzt

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Der durch den Unfall entstandene Gesamtsachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. |dsi

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
