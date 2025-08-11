POL-PIROK: Ergänzung zur Pressemeldung vom 11.08.2025 - Schwerer Verkehrsunfall - Biker tödlich verletzt - Autofahrer leicht verletzt

Rockenhausen (ots) - Am 02.08.2025 gegen 08.00 Uhr ereignete sich auf der Kaiserslauterer Straße in Rockenhausen ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW. Beide Fahrzeuge fuhren in Richtung Stadtmitte, der PKW befand sich hinter dem Fahrradfahrer. Aus Unachtsamkeit touchierte der 82-jähirge PKW-Fahrer das Hinterrad des 57-jährigen Radfahrers. Dieser stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Radfahrer wurde in ein Krankenhaus verbracht. ...

