Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Mit über zwei Promille und gestohlenem Fahrrad unterwegs - Polizei sucht den Eigentümer/die Eigentümerin des Velos

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Heute gegen 12:15 Uhr teilte eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin mit, dass auf der B 48 bei Rockenhausen ein Fahrradfahrer mit sehr unsicherer Fahrweise unterwegs sei. Die Streife der PI Rockenhausen stoppte aufgrund des Hinweises einen 49-jährigen Radfahrer auf der B 48 in Höhe der Brücke bei Katzenbach. Die Alkoholbeeinflussung war deutlich zu erkennen und ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Zu der Herkunft des neuwertigen und auffällig orangefarbenen Velos konnte der Beschuldigte keine glaubwürdigen Angaben machen, so dass sich zusätzlich der Verdacht erhärtete, dass er nicht nur betrunken, sondern auch mit einem gestohlenen Fahrrad unterwegs war. Das Fahrrad wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt. Der Fahrradfahrer, dem eine Blutprobe entnommen wurde, muss sich jetzt wegen eines Vergehens der Trunkenheit im Straßenverkehr und dem Verdacht des Diebstahls verantworten. Der Eigentümer / die Eigentümerin des Fahrrades ist bislang unbekannt. Die Polizei Rockenhausen fragt deshalb an: Wem wurde, vermutlich in der Zeit von Sonntag, 10.08.2025 bis heute, ein neonorangenes Fahrrad entwendet? Der bzw. die Fahrradeigentümer/in dieses Fahrrades wird gebeten, sich bei der Polizei Rockenhausen unter 0631 369 14699 oder pirockenhausen@polizei.rlp.de zu melden. Ein entsprechender Besitznachweis ist zu führen. |dsi

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell