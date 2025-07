Polizei Aachen

POL-AC: Alleinunfall - Drei junge Männer bei Verkehrsunfall verletzt

Monschau (ots)

Bei einem Alleinunfall in der Nacht zu Sonntag (13.07.2025) sind drei junge Männer verletzt worden, einer davon schwer.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhren die drei Männer gegen 00:40 Uhr die Straße Hargard zwischen Monschau und Monschau-Imgenbroich, in Fahrtrichtung Imgenbroich entlang. Sie kamen mit ihrem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und gerieten in den dortigen Grünstreifen. Der Pkw wurde durch den Zusammenstoß mit der dortigen Bewachsung stark beschädigt. Der Fahrer (25 Jahre alt) und der Beifahrer (26 Jahre alt) wurden leicht verletzt. Die dritte Person im Auto, die sich im Bereich der Rückbank befunden hatte (ein 26-Jähriger) wurde schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Alle drei Insassen wohnen in Belgien und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Der Fahrer stand erheblich unter Alkoholeinfluss, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Das Verkehrskommissariat hat nun die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

