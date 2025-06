POL-PB: Brand eines Holzvorschlags mit hohem Schaden - Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus und sucht Zeugen

Paderborn (ots) - (mh) Bei einem Alleinunfall auf der Straße An der Talle in Paderborn hat sich am Sonntagnachmittag, 29.06., ein Motorradfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Der 21-Jährige war gegen 15.20 Uhr auf einer Suzuki vom Diebesweg aus kommend in Richtung Detmolder Straße unterwegs. Kurz hinter einem Bahnübergang verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Er rutschte über ...

