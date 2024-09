Polizei Paderborn

POL-PB: Vorsicht! Taschendiebe sind unterwegs - Tatverdächtiger nach Taschendiebstahl gestellt

Salzkotten/Kreis Paderborn (ots)

(mb) In den letzten zehn Tagen wurden der Polizei im Kreis Paderborn insgesamt 25 Taschendiebstähle angezeigt. Mehrfach waren Täterinnen und Täter gemeinsam aktiv. Dank der Aufmerksamkeit und Courage von Mitarbeitern des Heder-Centers in Salzkotten konnte die Polizei am Donnerstag einen mutmaßlichen Dieb (50) vorläufig festnehmen. Er steht im Verdacht mit weiteren unbekannten Tätern Taschendiebstähle zu begehen.

Um kurz vor 10.00 Uhr am Donnerstag (05.09.2024) fiel einem Mitarbeiter (54) des Heder-Centers ein mit drei Männern besetzter Pkw auf dem Parkplatz auf. Zwei Männer stiegen aus. Der Fahrer blieb sitzen. Bis zum Aldi folgte der Angestellte den beiden Männern. Er informierte einen Aldi-Mitarbeiter (36), der die Verdächtigen weiter beobachtete. Unmittelbar nach diesem kurzen Gespräch sah der Verkäufer, wie einer der Männer in die Westentasche eines Kunden (87) griff und ein Portmonee herauszog. Der Täter bewegte sich sofort in Richtung Ausgang. Noch im Geschäft versuchte der Verkäufer den Täter festzuhalten. Dieser setzte sich sofort heftig zur Wehr und verlor dabei die gestohlene Geldbörse. Dem Verkäufer gelang es im Gerangel, dem Täter die eigene Geldbörse samt Ausweis aus einer Tasche zu ziehen. Ohne Beute und seine Papiere entkam der Tatverdächtige. Eine Zeugin beobachtete, wie der Flüchtende zum mutmaßlichen Täterauto lief, kurz einstieg, dann aber zu Fuß weiter flüchtete. Der zweite verdächtige Mann hatte sich zwischenzeitlich unbeobachtet entfernt. Etwa zeitgleich bemerkte ein weiterer Aldi-Kunde (86) an der der Kasse den Diebstahl seines Portmonees. Dieses muss ihm unbemerkt aus der Hosentasche gezogen worden sein.

Als die Polizei am Heder-Center eintraf, saß niemand in dem verdächtigen Fahrzeug. Im Zuge der Fahndung konnten Polizeibeamte einen flüchtenden Tatverdächtigen ausmachen. Der Mann rannte durch mehrere Gärten und versuchte, sich zu verstecken. Das hatten Anwohner gesehen und den Polizisten das Versteck gezeigt. Die Beamten zogen den 50-Jährigen aus einem Gebüsch und nahmen ihn vorläufig fest. Das Auto der mutmaßlichen Diebesbande stelle die Polizei sicher. Die Fahndung nach den beiden flüchtigen Komplizen läuft weiter. Der aus Rumänien stammende Tatverdächtige musste mit zur Polizeiwache, wo er vernommen und erkennungsdienstlich erfasst wurde. Er gab an, erst seit Sonntag in Deutschland zu sein. Gegen ihn läuft jetzt ein Strafverfahren.

In den vergangenen zehn Tagen meldeten sich kreisweit 23 weitere Opfer von Taschendiebstählen. 18 Mal schlugen die Täter in Supermärkten oder anderen Geschäften zu. In mindestens drei Fällen berichteten die Opfer von verdächtigen Männern oder Frauen, die ihnen beim Einkaufen sehr nah gekommen waren. In einem Fall wurde eine Frau (76) abgelenkt, nachdem sie am Geldautomaten Bargeld abgehoben hatte. Mehrere Männer sprachen sie an, sie habe Ketchup hinten an der Jacke. Sie halfen ihr beim Saubermachen. Wenig später stellte die Frau fest, dass ihre EC-Karte gestohlen worden war. Als sie ihre Bank anrief, um die Karte zu sperren, war schon ein vierstelliger Betrag von ihrem Konto abgehoben worden. Nach zwei anderen Taten gelang es Taschendieben ebenfalls, Geld vom Konto ihrer Opfer abzuheben.

Um Taschendieben keine Chance zu bieten rät die Polizei:

- Nehmen Sie bei einem Einkaufen nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen.

- Tragen Sie Geld, Zahlungskarten, Papiere und Handy immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper.

- Achten Sie gerade im Gedränge verstärkt auf Ihre Wertsachen.

- Lassen Sie sich nicht ablenken - Täter arbeiten oft gemeinsam: Eine/r lenkt ab, eine/r stiehlt und ein/e dritte/r verschwindet mit der Beute.

- Werden Sie misstrauisch, wenn Sie plötzlich angerempelt oder "in die Zange" genommen werden.

- Lassen Sie Ihre Taschen in Restaurants oder anderen Lokalen nicht unbeaufsichtigt.

- Deponieren Sie niemals Notizen mit Ihrer PIN irgendwo im Portmonee.

- Rufen Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen verdächtige Personen auffallen: Polizeiruf 110!

Weitere Informationen zum Thema und den Link auf die Kampagne "Augen auf und Tasche zu!" hat die Polizei Paderborn auf ihrer Internetseite eingestellt: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/tipps-gegen-taschendiebstahl

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell