Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Scheibenwischer mutwillig abgerissen

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Zwischen Freitagabend und Samstagmittag wurden an einem vor dem Bahnhof geparkten weißen VW T5 die Heckscheibenwischer abgerissen. Dem bislang unbekannten Täter kam es wohl lediglich auf die Beschädigung an, da jener die abgerissenen Heckscheibenwischer achtlos auf dem Boden liegen gelassen hat. Der Sachschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Wer kann Hinweise zur Tat oder den Tätern geben? Zeugen werden gebeten sich bei der PI Rockenhausen unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 oder per E-Mail an pirockenhausen@polizei.rlp.de zu melden. |Tuc

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

