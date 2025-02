POL-EU: Mülltonnen brannten in der Nacht

Mechernich-Weyer (ots) - Am Samstag (22. Februar) geriet gegen 1.30 Uhr ein Gartenhaus in der Straße Am Pützend in Mechernich-Weyer in Brand. Aufgrund einer mit Asche befüllten Mülltonne, geriet das Gartenhaus in Vollbrand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die Asche noch nicht vollständig abgekühlt. Das Feuer griff von der Mülltonne auf das Holzgartenhaus über. Die Mülltonne befand sich vor dem Gartenhaus. ...

