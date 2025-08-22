Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht auf Freitag kam es in der Bezirksamtsstraße zu einem versuchten gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ein unbekannter Täter hatte gegen 2:30 Uhr mehrere in einem nahegelegenen Hof gelagerte Armierungseisen quer über die Fahrbahn gelegt. Ein von den dabei verursachten Geräuschen alarmierter Anwohner sah eine Person, die sich fußläufig in Richtung des Bahnhofes entfernte. Zu einem Schadenseintritt oder einer konkreten Gefährdung eines anderen Verkehrsteilnehmers war es noch nicht gekommen, sodass die Straftat im Versuchsstadium blieb.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699. |ank

