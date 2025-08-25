PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Brand eines verlassenen Wochenendhauses

  • Bild-Infos
  • Download

Börrstadt (Donnersbergkreis) (ots)

Am Sonntagabend geriet ein verlassenes und baufälliges Wochenendhaus auf einem Waldgrundstück seitlich der L 401 aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Das Feuer wurde durch die freiwilligen Feuerwehren mehrerer Ortschaften gelöscht. Die Löscharbeiten wurden durch die starke Verwilderung des Grundstückes erschwert. Das eingeschossige und unterkellerte Wochenendhaus brannte nahezu vollständig aus und stürzte auch teilweise ein. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung kam es auf der nahegelegenen A 63 zeitweise zu eingeschränkter Sicht, weshalb eine Verkehrswarnmeldung erfolgte.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen

