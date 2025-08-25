Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Brand eines verlassenen Wochenendhauses

Börrstadt (Donnersbergkreis) (ots)

Am Sonntagabend geriet ein verlassenes und baufälliges Wochenendhaus auf einem Waldgrundstück seitlich der L 401 aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Das Feuer wurde durch die freiwilligen Feuerwehren mehrerer Ortschaften gelöscht. Die Löscharbeiten wurden durch die starke Verwilderung des Grundstückes erschwert. Das eingeschossige und unterkellerte Wochenendhaus brannte nahezu vollständig aus und stürzte auch teilweise ein. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung kam es auf der nahegelegenen A 63 zeitweise zu eingeschränkter Sicht, weshalb eine Verkehrswarnmeldung erfolgte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell