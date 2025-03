LPI-J: Presse Apolda

Apolda (ots) - Im Tatzeitraum zwischen 28.03.2025, gegen 14:35 Uhr und 19:45 Uhr kam es im Bereich der Ortslage Bad Sulza auf einem Parkplatz der Therme in der Wunderwaldstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier wurde durch einen noch unbekannten Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, ein geparkter Pkw BMW beschädigt. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Apolda entgegen. Rückfragen bitte an: ...

mehr