POL-PIROK: Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Ruppertsecken (Donnersbergkreis) (ots)

Am 28. August 2025 gegen 09:40 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße L 404 ein Verkehrsunfall, bei dem die unfallbeteiligten Personen leicht verletzt wurden. Die 38-jährige PKW-Fahrerin aus dem Donnersbergkreis befuhr mit ihrem Fahrzeug die L 404 in Richtung Kirchheimbolanden. In einer Linkskurve im Bereich des oberen Tierwasens verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich auf einem angrenzenden Feld und kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Die Fahrerin und Ihre 18-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Nach den ersten Erkenntnissen dürfte eine nicht angepasste Geschwindigkeit und regennasse Fahrbahn als Unfallursache angenommen werden. Hierzu ermittelt die Polizei Rockenhausen. Am Unfall-PKW entstand ein Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird aktuell auf 5000 Euro geschätzt. Zur Rettung und Bergung der Unfallopfer waren die Feuerwehr Kriegsfeld, der Rettungsdienst des DRK sowie der Rettungshubschrauber Christoph 66 an der Unfallstelle eingesetzt. |dsi

