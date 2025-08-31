Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Einbrüche in Fahrschule sowie Autolackiererei - Täter ohne Beute

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Hauptstraße in Alsenz zu einem Einbruch in eine Autolackiererei. Ein unbekannter Täter hebelte hierzu mehrere Türen gewaltsam auf um in die Räumlichkeiten einzudringen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist nicht auszuschließen, dass der Täter bei der Tatausführung gestört wurde. Es ist ein Sachschaden von ca. 1500 Euro entstanden.

Weiterhin kam es im Zeitraum von Mittwochabend bis Samstagnachmittag zu einem Einbruch in eine Fahrschule in der Straße "Alter Weg" in Alsenz. Auch in diesem Fall wurde die Eingangstüre aufgehebelt und die Geschäftsräume betreten. Der Sachschaden in diesem Fall beläuft sich auf ca. 600 Euro.

In beiden Fällen verließ der Täter die Objekte ohne Beute. Ein Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699. |klu

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell