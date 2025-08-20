Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Führerscheinbeschlagnahme nach PKW-Brand

A7/Toppenstedt (ots)

Auf der A7, in Fahrtrichtung Hannover, ist gestern, 19.8.2025, ein PKW während der Fahrt in Brand geraden. Der 52-jährige Fahrer eines Mercedes war gegen 20:45 Uhr auf der Autobahn unterwegs, als er in Höhe Toppenstedt im Rückspiegel Feuerschein an seinem Wagen wahrnahm. Der Mann lenkte auf den Seitenstreifen und stieg aus.

Der Wagen brannte nahezu vollständig aus, die Feuerwehr löschte die Flammen ab, hierfür mussten die rechte und die mittlere Spur gesperrt werden. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von einem technischen Defekt aus.

Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten bei dem Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Der 52-Jährige erreichte bei einem Atemalkoholtest einen Wert von über 1,4 Promille. Daraufhin musste er die Beamten begleiten. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Der PKW wurde im Anschluss an die Löscharbeiten abgeschleppt.

