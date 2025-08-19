POL-WL: Vereinsheim in Brand gesetzt ++ Tostedt/Buchholz - Nach Sachbeschädigung und Bedrohung in die Psychiatrie eingewiesen

Polizeiinspektion Harburg

Buchholz (ots)

Vereinsheim in Brand gesetzt

Heute, 19.8.2025, gegen 3:30 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei einen Brand bei den Sportanlagen am Holzweg. Eine Streifenwagenbesatzung, die kurz nach der Meldung vor Ort eintraf, stellte Feuerschein an einem in Holzbauweise errichteten Vereinsheim bei den Fußballfeldern fest. Flammen schlugen bereits aus den Fenstern.

Die Beamten bemerkten auf dem Fußballfeld zwei männliche Personen (Jugendliche oder Heranwachsende), die das Feuer offenbar beobachtet hatten und beim Eintreffen der Polizeibeamten in ein angrenzendes Waldstückchen flohen. Eine Fahndung im Umfeld blieb ohne Ergebnis.

Die Feuerwehr brachte die Flammen wenig später unter Kontrolle. Das Dach des Vereinsheims musste großflächig geöffnet werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mindestens 80.000 EUR.

Aufgrund der Beobachtungen und einer ersten Spurensuche am Brandort geht die Polizei aktuell von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Der Brandort wurde für weitere Untersuchungen beschlagnahmt.

Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Sportanlagen am Holzweg aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Tostedt/Buchholz - Nach Sachbeschädigung und Bedrohung in die Psychiatrie eingewiesen

In einer Unterkunft für Geflüchtete an der Straße Am Blocksberg kam es am Montagabend, 18.8.2025, zu einem Polizeieinsatz. Gegen 20:35 Uhr randalierte dort einen 27-jähriger Bewohner, beschädigte Teile der Einrichtung und bedrohte nach ersten Zeugenaussagen einen anderen Bewohner mit einem Messer.

Als Beamte vor Ort eintrafen, um den Sachverhalt aufzunehmen, zeigte sich der 27-Jährige weiterhin aggressiv. Als ihm für den Transport zur Dienststelle Handfesseln angelegt werden sollten, leistete er massiven Widerstand und biss einer Beamtin in den Oberschenkel.

Der Mann kam in Gewahrsam. Dort versuchte er anschließend, sich selbst zu verletzen. Daraufhin wurde der 27-Jährige nach ärztlicher Begutachtung unter Polizeibegleitung in eine psychiatrische Klinik gebracht. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

