PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rockenhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Fahrzeug beschädigt

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten unbekannte Täter einen "Am Hofacker" in Höhe der Hausnummer 10 geparkten PKW. Hierbei wurden die Wischblätter gewaltsam beschädigt, wodurch ebenfalls ein Lackschaden an der Motorhaube entstand. Bei dem PKW handelt es sich um einen weißen Mazda. Der Schaden wird auf rund 100 Euro geschätzt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699. |klu

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rockenhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
Alle Meldungen Alle
  • 31.08.2025 – 07:20

    POL-PIROK: Diebstahl eines Kindertrettraktors

    Imsweiler (Donnersbergkreis) (ots) - Im Zeitraum von Samstagmorgen bis Samstagmittag haben unbekannte Täter in der Mühlwaldstraße in Imsweiler einen Kindertrettraktor entwendet. Der Traktor stand auf der Straße vor dem Anwesen der Geschädigten. Im Tatzeitraum habe ein Schrotthändler die Straße passiert, der womöglich mit der Tat in Zusammenhang steht. Der Schaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Die Polizei in ...

    mehr
  • 31.08.2025 – 07:18

    POL-PIROK: Einbrüche in Fahrschule sowie Autolackiererei - Täter ohne Beute

    Alsenz (Donnersbergkreis) (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Hauptstraße in Alsenz zu einem Einbruch in eine Autolackiererei. Ein unbekannter Täter hebelte hierzu mehrere Türen gewaltsam auf um in die Räumlichkeiten einzudringen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist nicht auszuschließen, dass der Täter bei der Tatausführung gestört ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren