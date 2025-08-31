Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Fahrzeug beschädigt

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten unbekannte Täter einen "Am Hofacker" in Höhe der Hausnummer 10 geparkten PKW. Hierbei wurden die Wischblätter gewaltsam beschädigt, wodurch ebenfalls ein Lackschaden an der Motorhaube entstand. Bei dem PKW handelt es sich um einen weißen Mazda. Der Schaden wird auf rund 100 Euro geschätzt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699. |klu

