POL-ANK: Polizei sucht Zeugen - Unbekannte stehlen Ortseingangsschild

Pampow (Blankensee) (ots)

Wie der Polizei bekannt wurde, haben unbekannte Täter bereits in der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitag (21.08. - 22.08.2025) ein Ortsschild der Ortschaft Pampow, Gemeinde Blankesee, gestohlen. Konkret handle es sich um das Schild am Ortseingang, aus Richtung Grünhof kommend.

Durch den Diebstahl und die Beschädigungen am Pfosten entstand ein Sachschaden von circa 800 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes des besonders schweren Falles des Diebstahls und such nach Zeugen, die im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf den möglichen Täter geben können. Wenden Sie sich bitte an das Polizeihauptrevier Pasewalk unter der 03973 220-0, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Anklam
Pressestelle
Kimberly Schätzchen
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell

