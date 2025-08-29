PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Unbekannte stehlen Portemonnaie aus Handtasche

Ueckermünde (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 28.08.2025, wurde der Polizei gegen 15:00 Uhr ein Diebstahl gemeldet. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen habe eine 65-jährige Tschechin in einem Supermarkt eingekauft. Hierbei habe sie einen Einkaufswagen genutzt, an welchem ihre Tasche hing, in welcher sich wiederum ihre Geldbörse befand.

Während des Einkaufes seien Korb und Tasche hin und wieder unbeaufsichtigt gewesen. Am Ende ihres Marktaufenthaltes habe die 65-Jährige dann festgestellt, dass ihr Portemonnaie entwendet wurde.

Der Stehlschaden beläuft sich auf circa 300 Euro.

Die Polizei appelliert an dieser Stelle:

   -	Tragen Sie Ihren Taschen körpernah.
   -	Lassen Sie Taschen geschlossen.
   -	Hängen Sie Taschen nicht an den Einkaufswagen!
   -	Lassen Sie Ihre Wertgegenstände nicht unbeaufsichtigt - auch 
nicht für kurze Zeit.
   -	Lassen Sie ihre EC-Karten direkt sperren, wenn Sie bemerken, 
dass Ihnen der Geldbeutel entwendet wurde. So verhindern Sie weiteren
finanziellen Schaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Anklam
Pressestelle
Kimberly Schätzchen
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell

