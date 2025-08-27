Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Auffahrunfall an der Ampel mit PKW und Bus

Greifswald (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen, den 27. August 2025, wurde der Polizei gegen 08:45 Uhr ein Verkehrsunfall in Greifswald gemeldet.

Ein 70-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Gützkower Landstraße mit seinem PKW Ford in Richtung Osnabrücker Straße. Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand hielt der PKW-Fahrer vor einer Kreuzung mit zwei aufeinanderfolgenden Ampeln an der Haltelinie, als die vordere Ampel von grün auf gelb wechselte.

Der hinter ihm fahrende 25-jährige Fahrer eines Linienbusses bremste daraufhin noch stark ab, konnte jedoch offenbar eine Kollision der beiden Fahrzeuge nicht mehr verhindern.

Der 70-jährige Fahrer des PKW erlitt schwere Verletzungen, sein 41-jähriger Mitfahrer wurde leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Im Bus gab es keine Verletzten.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro.

Die Polizei ermitteln nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

Alle Unfallbeteiligten sind Deutsche.

