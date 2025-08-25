PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ANK: Verkehrsunfall auf Supermarkt-Parkplatz mit schwer- und leicht verletzen Fußgängerinnen

Löcknitz (ots)

Am 25. August 2025 wurde der Polizei gegen 10:20 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Löcknitz gemeldet.

Ein 75-jähriger deutscher Fahrer eines PKW Opel sei auf dem Parkplatzgelände in Richtung Haupteingang des Marktes gefahren. Als er nach links fahren wollte, übersah er auf Höhe des Einkaufswagenschleppdaches augenscheinlich zwei Fußgängerinnen und fuhr offenbar zunächst gegen eine 71-jährige Polin. Diese sei infolgedessen gestürzt und habe dabei ihre 10-jährige Enkeltochter, mit ebenfalls polnischer Staatsangehörigkeit, mit sich zu Boden gerissen.

Die 71-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt, das 10-jährige Mädchen erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden im Anschluss in ein Klinikum gebracht. Ein Sachschaden entstand nicht.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Anklam
Franziska Höhne
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell

