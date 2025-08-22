PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Anklam mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten

Greifswald (ots)

Am heutigen Freitag, den 22.08.2025, kam es gegen 13:20 Uhr in der Anklamer Straße in Greifswald zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Krankentransportwagen (Ktw). Eine 51-jährige Deutsche befuhr die Anklamer Straße aus Richtung Hans-Beimler-Straße in Richtung Europakreuzung. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen ist sie hier frontal mit einem entgegenkommenden Ktw zusammengestoßen. Der 40-jährige Fahrer des Ktw habe die Fahrspur des Gegenverkehrs, im Rahmen einer Einsatzfahrt, zum Überholen genutzt.

Durch den Unfall wurde die 51-Jährige schwerverletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.

Bei allen Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Anklam
Pressestelle
Kimberly Schätzchen
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Anklam mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Anklam
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Anklam
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 11:52

    POL-ANK: Brand eines Containers

    Wolgast (ots) - Am heutigen Freitag kam es gegen 07:20 Uhr zum Brand eines Containers nahe einer Schiffbauhalle im Wolgaster Schiffbauerdamm. Ursächlich hierfür sei nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen ein technischer Defekt eines Gerätes im Container gewesen. Durch umsichtiges Agieren der Mitarbeiter vor Ort sei eine weitere Ausdehnung des Brandes verhindert worden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro. Personen sind nicht zu Schaden ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 17:57

    POL-ANK: Überholmannöver endet mit sechs Verletzten

    Klein Bünzow (ots) - Am heutigen Donnerstag, den 21.08.2025, kam es auf der B 109 - Höhe Klein Bünzow - zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 24-Jähriger befuhr mit seinem Pkw Ford und vier Mitfahrern die B 109 in Richtung Moeckow Berg. Vor dem 24-Jährigen fuhr ein Lkw in gleicher Richtung. Ein hinter dem Ford fahrender Pkw Audi habe bereits überholt und sich auf Höhe des Fords befunden, als der ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 14:52

    POL-ANK: Rauchentwicklung sorgt für Einsatz von Polizei und Feuerwehr

    Greifswald/ Insel Riems (ots) - Am 21.08.2025 kam es gegen 10:30 Uhr auf der Insel Riems zu einem Einsatz der Feuerwehr und Polizei beim dortigen Institut. Ursächlich hierfür war eine starke Rauchentwicklung in einer Lagerhalle. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen sei das Abbrennen von Unkraut in unmittelbarer Nähe der Lagerhalle der Grund für die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren