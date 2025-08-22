Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten

Greifswald (ots)

Am heutigen Freitag, den 22.08.2025, kam es gegen 13:20 Uhr in der Anklamer Straße in Greifswald zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Krankentransportwagen (Ktw). Eine 51-jährige Deutsche befuhr die Anklamer Straße aus Richtung Hans-Beimler-Straße in Richtung Europakreuzung. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen ist sie hier frontal mit einem entgegenkommenden Ktw zusammengestoßen. Der 40-jährige Fahrer des Ktw habe die Fahrspur des Gegenverkehrs, im Rahmen einer Einsatzfahrt, zum Überholen genutzt.

Durch den Unfall wurde die 51-Jährige schwerverletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.

Bei allen Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

