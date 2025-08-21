Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Rauchentwicklung sorgt für Einsatz von Polizei und Feuerwehr

Greifswald/ Insel Riems (ots)

Am 21.08.2025 kam es gegen 10:30 Uhr auf der Insel Riems zu einem Einsatz der Feuerwehr und Polizei beim dortigen Institut. Ursächlich hierfür war eine starke Rauchentwicklung in einer Lagerhalle. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen sei das Abbrennen von Unkraut in unmittelbarer Nähe der Lagerhalle der Grund für die Rauchentwicklung gewesen.

Durch den heißen Rauch entstand an der Lagerhalle ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

