PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Anklam mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Rauchentwicklung sorgt für Einsatz von Polizei und Feuerwehr

Greifswald/ Insel Riems (ots)

Am 21.08.2025 kam es gegen 10:30 Uhr auf der Insel Riems zu einem Einsatz der Feuerwehr und Polizei beim dortigen Institut. Ursächlich hierfür war eine starke Rauchentwicklung in einer Lagerhalle. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen sei das Abbrennen von Unkraut in unmittelbarer Nähe der Lagerhalle der Grund für die Rauchentwicklung gewesen.

Durch den heißen Rauch entstand an der Lagerhalle ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Anklam
Pressestelle
Kimberly Schätzchen
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Anklam mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Anklam
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Anklam
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 11:26

    POL-ANK: Unfallflucht - Warum ein Zettel nicht ausreicht

    Greifswald (ots) - Stellen Sie sich vor, Sie touchieren bei einem Parkmannöver ein anderes Fahrzeug, es entsteht ein Schaden an diesem und der Fahrer des zweiten Fahrzeuges ist nicht vor Ort. Viele denken nun: "Ich schreibe einen Zettel mit meiner Telefonnummer und klemme diesen hinter den Scheibenwischer." Ein solcher Sachverhalt ereignete sich in den vergangenen 24 Stunden in der Greifswalder Makarenkostraße. Nach ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 14:55

    POL-ANK: Sechs Verletzte bei Verkehrsunfall

    Dargelin-Hof (ots) - Am heutigen Tag kam es gegen Mittag zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L35 auf Höhe Dargelin-Hof. Der 35-jährige Fahrer eines Pkw Audi befuhr die L 35 aus Jarmen kommend in Richtung Greifswald. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen habe der 35-Jährige auf Höhe des entsprechenden Abzweiges, nach links in Richtung Dargelin-Hof abbiegen wollen und dabei den entgegenkommenden ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 14:54

    POL-ANK: Unbekannte brechen in Verwaltungsgebäude ein

    Ückeritz (ots) - Bereits am gestrigen Tag, 18.08.2025, wurde der Polizei ein Einbruch in der Ortschaft Ückeritz bekannt. Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht vom 17.08. auf den 18.08. in ein Gemeindegebäude in der Bäderstraße ein. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.500EUR. Die Höhe des potentiellen Stehlschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren