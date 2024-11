Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch: Nächtliche Schlägerei an Bushaltestelle, Zeugenaufruf

Am Freitag 01.11.2024 gegen 02:30 Uhr wurde ein 17-Jähriger welcher sich in Begleitung eines Freundes befand, an der Bushaltestelle in der Hauptstraße in Umkirch von einem bislang Unbekannten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Auch noch als der Geschädigte bereits am Boden lag wurde dieser von dem Unbekannten welcher zwei weibliche Begleiterinnen dabei hatte traktiert und verletzt. Das Polizeirevier Breisach bittet etwaige Zeugen der Körperverletzung darum, sich unter der Tel. 07667/91170 zu melden.

