Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Sechs Verletzte bei Verkehrsunfall

Dargelin-Hof (ots)

Am heutigen Tag kam es gegen Mittag zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L35 auf Höhe Dargelin-Hof. Der 35-jährige Fahrer eines Pkw Audi befuhr die L 35 aus Jarmen kommend in Richtung Greifswald. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen habe der 35-Jährige auf Höhe des entsprechenden Abzweiges, nach links in Richtung Dargelin-Hof abbiegen wollen und dabei den entgegenkommenden Pkw VW übersehen, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Hierbei wurden sowohl der 35-jährige Audi-Fahrer, als auch der 37-jährige Fahrer des Pkw VW sowie deren vier Mitfahrer im Alter von 15 bis 37 Jahren leichtverletzt.

Zudem entstand durch den Unfall ein Sachschaden in Höhe von 45.000EUR. Die L 35 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme ca. eine Stunde lang komplett gesperrt.

Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Anklam
Pressestelle
Kimberly Schätzchen
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell

