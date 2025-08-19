PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Anklam mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Brennendes Waldstück am Schmollensee auf Usedom - Polizei sucht Zeugen

Insel Usedom (ots)

Am 18. August 2025 wurde der Polizei gegen 21:45 Uhr ein brennendes Waldstück auf der Insel Usedom gemeldet.

Vor Ort bestätigte sich den Einsatzkräften von Feuerwehr und Polizei eine Brandstelle zwischen dem Schmollensee und dem Großen Krebssee. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und so die weitere Ausbreitung des Feuers verhindern. Die Größe der niedergebrannten Fläche beträgt ungefähr 100 Quadratmeter.

Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in bisher unbekannter Höhne. Die Polizei ermittelt nach derzeitigen Erkenntnissen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Zeugen, die im Tatzeitraum Beobachtungen am Brandort zwischen dem Schmollensee und dem Großen Krebssee gemacht haben und Hinweise auf einen möglichen Täter geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Heringsdorf unter 038378 279-0, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Anklam
Franziska Höhne
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Anklam mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Anklam
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Anklam
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 11:31

    POL-ANK: 18-Jähriger auf Parkplatz mit Axt bedroht

    Anklam (ots) - Am gestrigen Abend kam es auf dem Parkplatz eines Geschäftes in der Anklamer Leipziger Allee gegen 19:45 Uhr zu einer Bedrohung. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen habe ein alkoholisierter 41-Jähriger zunächst eine Gruppe junger Erwachsener, vorrangig jedoch einen 18-Jährigen, bepöbelt. In weiterer Folge habe die Gruppe bemerkt, dass der 41-Jährige eine Axt mit sich führe. Daraufhin habe ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 14:11

    POL-ANK: Trunkenheitsfahrt mit über 4 Promille

    Greifswald (ots) - Am vergangenen Freitag, dem 15.08.2025, erhielten Beamte des Polizeihauptrevieres in Greifswald die Mitteilung über eine vermeintliche Trunkenheitsfahrt in der Greifswalder Südstadt. Der Hinweisgeber habe das betreffende Fahrzeug, einen Pkw Mercedes, bereits kurz vor der Meldung gegen 15:30 Uhr stoppen können. Dem Hinweisgeber und Zeugen seien zuvor Ausfallerscheinungen bei der 56-jährigen deutschen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren