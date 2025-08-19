Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: 18-Jähriger auf Parkplatz mit Axt bedroht

Anklam (ots)

Am gestrigen Abend kam es auf dem Parkplatz eines Geschäftes in der Anklamer Leipziger Allee gegen 19:45 Uhr zu einer Bedrohung. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen habe ein alkoholisierter 41-Jähriger zunächst eine Gruppe junger Erwachsener, vorrangig jedoch einen 18-Jährigen, bepöbelt. In weiterer Folge habe die Gruppe bemerkt, dass der 41-Jährige eine Axt mit sich führe. Daraufhin habe sich die Gruppe mit ihren Pkw vom Parkplatz entfernen wollen. Als der 18-Jährige sich in seinen Pkw VW setzte und diesen startete, habe sein Fahrzeug jedoch einen technischen Defekt erlitten, sodass eine Weiterfahrt nicht möglich war. Der 41-jährige Beschuldigte habe sich daraufhin vor das Fahrzeug des 18-Jährigen gestellt, mit der Axt ausgeholt und wiederholt Schläge in Richtung des Fahrzeugführers angedroht. Zudem habe er wiederholt mit der Faust auf den Wagen geschlagen und den Fahrzeuginsassen zum Aussteigen aufgefordert.

Ein 19-jähriger Bekannter des Bedrohten habe folgend eine ungewöhnliche Maßnahme ergriffen, um eine weitere Eskalation sowie Verletzung des 18-Jährigen zu unterbinden. Der 19-Jährige sei mit seinem Pkw Audi auf den 41-Jährigen zugefahren und habe diesen in weiterer Folge mit seinem Fahrzeug getroffen. Die Bedrohungshandlung konnte dadurch beendet werden. Der 41-jährige Täter wurde leichtverletzt.

Bei allen Beteiligten handelte es sich um deutsche Staatsangehörige. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro.

Den 41-Jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen des Verdachtes der Bedrohung. Jedoch stellt auch die Tat des 19-Jährigen eine Straftat dar. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung.

Die Polizei sucht auf diesem Wege nun auch nach weiteren Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben und Angaben zum Geschehen machen können. Wenden Sie sich bitte unter der 03971 251-0 an das Polizeihauptrevier Anklam oder an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de .

