Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Unbekannte brechen in Verwaltungsgebäude ein

Ückeritz (ots)

Bereits am gestrigen Tag, 18.08.2025, wurde der Polizei ein Einbruch in der Ortschaft Ückeritz bekannt. Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht vom 17.08. auf den 18.08. in ein Gemeindegebäude in der Bäderstraße ein. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.500EUR. Die Höhe des potentiellen Stehlschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf einen möglichen Täter geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Heringsdorf unter der 038378 279-0, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Anklam
Pressestelle
Kimberly Schätzchen
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell

