PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Anklam mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Unfallflucht - Warum ein Zettel nicht ausreicht

Greifswald (ots)

Stellen Sie sich vor, Sie touchieren bei einem Parkmannöver ein anderes Fahrzeug, es entsteht ein Schaden an diesem und der Fahrer des zweiten Fahrzeuges ist nicht vor Ort.

Viele denken nun: "Ich schreibe einen Zettel mit meiner Telefonnummer und klemme diesen hinter den Scheibenwischer."

Ein solcher Sachverhalt ereignete sich in den vergangenen 24 Stunden in der Greifswalder Makarenkostraße. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen habe die 70-jährige deutsche Fahrerin eines Pkw Toyota während eines Parkmannövers einen neben ihr parkenden Pkw Opel beschädigt. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Im Anschluss hinterließ die Rentnerin einen Zettel am beschädigten Fahrzeug. Mit diesem Vorgehen geht ein guter Wille einher, jedoch ist es in Deutschland so nicht erlaubt.

Ein solcher Zettel kann schnell wegfliegen, durchnässen oder übersehen werden. Dann stünde der Geschädigte mit dem beschädigten Fahrzeug da und sähe niemanden, der für den Schaden verantwortlich ist. Zudem bestünde die Möglichkeit, dass die angegebenen Daten nicht richtig sind und der Geschädigte trotz eines Zettels keinen Verantwortlichen für den Schaden hat.

Daher stellt das Hinterlassen eines Zettels keine ausreichende Maßnahme dar, um eine Fahrerflucht nach § 142 StGB zu verhindern. Dies bedeutet: Hinterlassen Sie lediglich einen Zettel begehen Sie eine Fahrerflucht und können sich strafbar machen.

Wie verhalten Sie sich im Falle eines Unfalles richtig?

   -	Warten Sie am Unfallort auf den Fahrer des anderen Wagens.
   -	Informieren Sie die Polizei, falls nach einer angemessenen 
Wartezeit (je nach Schaden, Witterung, Umständen, etc.) niemand 
erschienen ist.

So sind Sie auf der sicheren Seite, haben den Unfall gemeldet und Ihre Pflicht erfüllt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Anklam
Pressestelle
Kimberly Schätzchen
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Anklam mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Anklam
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Anklam
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 14:55

    POL-ANK: Sechs Verletzte bei Verkehrsunfall

    Dargelin-Hof (ots) - Am heutigen Tag kam es gegen Mittag zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L35 auf Höhe Dargelin-Hof. Der 35-jährige Fahrer eines Pkw Audi befuhr die L 35 aus Jarmen kommend in Richtung Greifswald. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen habe der 35-Jährige auf Höhe des entsprechenden Abzweiges, nach links in Richtung Dargelin-Hof abbiegen wollen und dabei den entgegenkommenden ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 14:54

    POL-ANK: Unbekannte brechen in Verwaltungsgebäude ein

    Ückeritz (ots) - Bereits am gestrigen Tag, 18.08.2025, wurde der Polizei ein Einbruch in der Ortschaft Ückeritz bekannt. Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht vom 17.08. auf den 18.08. in ein Gemeindegebäude in der Bäderstraße ein. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.500EUR. Die Höhe des potentiellen Stehlschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren