Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Betrunkener fährt auf Pkw auf

Heinrichswalde (Ferdinandshof) (ots)

Am vergangenen Samstag, 23.08.2025, wurde der Polizei gegen 23:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Dorfstraße in Heinrichswalde gemeldet. Ein 40-jähriger Deutscher habe die Dorfstraße mit seinem Pkw Opel in Richtung Rothemühl befahren und sei dort mit einem, am rechten Fahrbahnrand parkenden, Pkw BMW kollidiert.

Nach bisherigen Erkenntnissen habe der 40-Jährige den parkenden BMW nicht wahrgenommen und sei ungebremst auf diesen aufgefahren. Hierbei verletzte er sich leicht. Eine im Anschluss durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,41 Promille.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Der Führerschein des 40-Jährigen wurde durch die Beamten sichergestellt. Ihn selbst erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Anklam
Pressestelle
Kimberly Schätzchen
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell

