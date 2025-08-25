PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Anklam mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Greifswald (ots)

Am heutigen Tag kam es gegen 10:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Die 56-jährige Fahrerin eines Pkw Mercedes befuhr die Wolgaster Straße in Richtung Eldena. Hinter ihr fuhren ein 62-jähriger Fahrer eines Kastenwagens der Marke VW sowie der 64-jährige Fahrer eines Pkw VW. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen haben die vorgenannten Fahrzeuge an der Kreuzung zur Walther-Rathenau-Straße verkehrsbedingt halten müssen. Nachdem der Verkehr wieder rollte, sei der entgegenkommende Fahrer eines Pkw Hyundai, aufgrund von gesundheitlichen Problemen, auf die Gegenfahrbahn geraten. In weiterer Folge sei der Hyundai frontal mit dem Mercedes kollidiert, woraufhin es auch zum Zusammenstoß mit den folgenden Fahrzeugen.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 65.000 Euro. Der 68-jährige Fahrer des Hyundai verletzte sich bei dem Unfall schwer. Die 56-jährige Fahrerin des Mercedes wurde durch den Unfall leichtverletzt.

Drei der vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Fahrbahn war für zwei Stunden gesperrt. Die konkrete Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen.

Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Anklam
Pressestelle
Kimberly Schätzchen
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Anklam mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Anklam
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Anklam
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 12:53

    POL-ANK: Betrunkener fährt auf Pkw auf

    Heinrichswalde (Ferdinandshof) (ots) - Am vergangenen Samstag, 23.08.2025, wurde der Polizei gegen 23:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Dorfstraße in Heinrichswalde gemeldet. Ein 40-jähriger Deutscher habe die Dorfstraße mit seinem Pkw Opel in Richtung Rothemühl befahren und sei dort mit einem, am rechten Fahrbahnrand parkenden, Pkw BMW kollidiert. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der 40-Jährige den parkenden BMW ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 15:34

    POL-ANK: Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten

    Greifswald (ots) - Am heutigen Freitag, den 22.08.2025, kam es gegen 13:20 Uhr in der Anklamer Straße in Greifswald zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Krankentransportwagen (Ktw). Eine 51-jährige Deutsche befuhr die Anklamer Straße aus Richtung Hans-Beimler-Straße in Richtung Europakreuzung. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen ist sie hier frontal mit einem entgegenkommenden Ktw ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 11:52

    POL-ANK: Brand eines Containers

    Wolgast (ots) - Am heutigen Freitag kam es gegen 07:20 Uhr zum Brand eines Containers nahe einer Schiffbauhalle im Wolgaster Schiffbauerdamm. Ursächlich hierfür sei nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen ein technischer Defekt eines Gerätes im Container gewesen. Durch umsichtiges Agieren der Mitarbeiter vor Ort sei eine weitere Ausdehnung des Brandes verhindert worden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro. Personen sind nicht zu Schaden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren