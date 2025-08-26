PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Polizei sucht Zeugen - Unbekannter greift 45-Jährigen an

Greifswald (ots)

In der heutigen Nacht kam es gegen 00:50 Uhr zu einer Körperverletzung im Greifswalder Ernst-Thälmann-Ring. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen sei ein 45-jähriger Deutscher mit seinem Fahrrad im Ernst-Thälmann-Ring unterwegs gewesen. Auf Höhe der Hausnummer 40 A sei er von einer unbekannten, männlichen Person angesprochen worden. Unmittelbar danach habe der Unbekannte dem 45-Jährigen in das Gesicht geschlagen, wodurch dieser zumindest leichte Verletzungen erlitt.

Im Anschluss an die Tat sei der Täter in Richtung Makarenkostraße geflohen. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

   - circa 18 bis 20 Jahre alt
   - etwa 170 bis 180 Zentimeter groß
   - bekleidet mit einer weißen Hose und einer schwarzen Jacke

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes der Körperverletzung und such nach Zeugen, die im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf den möglichen Täter geben können. Wenden Sie sich bitte an das Polizeihauptrevier Greifswald unter der 03834 540-0, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Anklam
Pressestelle
Kimberly Schätzchen
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam

