Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Wohnmobil auf Ladefläche - Polizei warnt vor riskanter Überladung

Greifswald (ots)

Am gestrigen Montag, den 25. August 2025, wurde der Polizei gegen 19:50 Uhr ein Fahrzeug mit Überladung in Greifswald gemeldet.

Der 33-jährige Fahrzeugführer eines VW Crafter war offenbar mit einem Wohnmobil auf der Ladefläche an einer Tankstelle losgefahren und von dort aus nur noch in Schrittgeschwindigkeit unterwegs gewesen. Aufgrund der augenscheinlichen Überladung konnte der Transporter von Polizeibeamten nach kurzer Zeit ausfindig gemacht werden.

Nach Feststellung der Identität des Fahrzeugführers mit georgischer Staatsangehörigkeit wurde diesem aufgrund der Überladung des Fahrzeugs von mehr als 30 Prozent die Weiterfahrt untersagt und die Zahlung einer Sicherheitsleistung vor Ort angeordnet.

Die Polizei weist darauf hin, dass eine unsachgemäße Sicherung oder Überladung von Fahrzeugen ein erhebliches Risiko für alle Verkehrsteilnehmer darstellt. Bereits geringe Überschreitungen der zulässigen Last können das Fahrverhalten deutlich verschlechtern und Bremswege verlängern.

Sichern Sie vor Fahrtantritt Ihre Ladung immer so, dass sie weder verrutschen noch herunterfahren kann. Prüfen Sie stets die zulässige Gesamtlast des Fahrzeugs und überschreiten Sie diese nicht.

