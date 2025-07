Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Oberhausen bei Kirn - Einbruch in Vereinsheim

Oberhausen bei Kirn (ots)

In der Nacht vom 16./17.07.2025 wurde in der Straße "Am Sportplatz" in der Gemeinde Oberhausen bei Kirn in ein dort befindliches Vereinsheim eingebrochen. Die Täter schlugen hierbei mittels einer Axt eine Fensterscheibe an dem Objekt ein, um in das Gebäude einzudringen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 600 EUR. Im Nachgang konnte nunmehr ein jugendlicher Täter ermittelt werden, der die Tat eingestand. Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach betreibt fortan gegen den Tatverdächtigen das Strafverfahren wegen versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls.

