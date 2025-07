POL-PDKH: Fahrzeugführer mit Mischkonsum kontrolliert

Bad Kreuznach (ots) - Am Mittwochabend, dem 23.07.2025, kam es gegen 20:40 Uhr zu einer Auseinandersetzung vor einem Supermarkt in der Fußgängerzone in Bad Kreuznach. Laut Zeugen soll eine 34-jährige Frau ein ca. 15-16 Jahre altes Mädchen im Rahmen eines Streitgesprächs an den Haaren zu Boden gezogen und anschließend geschlagen und mit dem beschuhten Fuß auf ...

