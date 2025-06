Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Betrunkener verursacht Unfall

Verursacher wünscht, dass keine Polizei vor Ort kommen soll

Ulm (ots)

Am Samstag befuhr ein 39-Jähriger mit seinem Ford den Enzianweg in Klingenstein. Im Verlauf fuhr er gegen einen dort am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW. Der Fordfahrer wollte dann den Besitzer des BMWs überreden, nicht die Polizei zu rufen. Der 49-jährige Besitzer des BMWs ließ sich allerdings nicht darauf ein. Als dann eine Streife der Ulmer Polizei zur Unfallaufnahme kam, stellte diese fest, dass der 39-jährige Fahrer des Fords deutlich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Der 39-Jährige musste daraufhin Blut und seinen Führerschein abgeben. Er erhält nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 13.000 Euro.

+++++++++++++++++++++ 1196861

