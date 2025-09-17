Polizei Düren

POL-DN: Drei brennende Papiertonnen binnen einer Stunde

Düren (ots)

Am gestrigen Mittag (16.09.2025) brannten im Stadtbereich Düren zwischen 12:10 Uhr und 12:45 Uhr an drei Stellen vor den Häusern stehende Papiertonnen. Die Polizei geht davon aus, dass die Brände vorsätzlich gelegt wurden und sucht Zeugen.

Gegen 12:10 Uhr meldeten Anwohner zunächst eine brennende Papiertonne auf dem Bonner Platz. Das Feuer konnte durch die zügig eintreffende Feuerwehr gelöscht werden. Noch während der Sachverhaltsaufnahme vor Ort erhielten die Beamten Kenntnis von weiteren brennenden Mülltonnen in der Ursulinenstraße und wenig später in der Dechant-Vaßen-Straße. In beiden Fällen konnten entweder die Beamten oder Anwohner das in der Tonne brennende Altpapier mit eigenen Mitteln löschen. Durch das schnelle Einschreiten konnten größere Schäden verhindert werden.

Durch einen Anwohner konnte im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen in der Ursulinenstraße eine verdächtige Person beobachtet werden. Sie wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 180cm - kräftige Statur - ca. 50 Jahre - helle Harre und Bart

Die Person führte einen Schäferhundmischling mit sich und trug einen hellen Pullover mit Bauchtasche

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell