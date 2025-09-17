PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Radfahrerin bei Kollision mit PKW schwer verletzt

Düren (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer Radfahrerin im Einmündungsbereich der Willi-Bleicher-Straße / Am Langen Graben am gestrigen Nachmittag wurde eine 63-jährige aus Düren schwer verletzt.

Gegen 14:30 Uhr hatte die Frau nach bisherigem Stand der Ermittlungen mit ihrem Pedelec die Fahrbahn der Willi-Bleicher-Straße überquert, ohne auf den Verkehr zu achten und war in der Nähe der Einmündung der Straße Am Langen Graben mit einem von dort aus abbiegenden PKW kollidiert und zu Fall geraten. Hierbei verletzte sie sich schwer und musste durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der 74-jährige PKW-Fahrer aus Düren blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 950,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 12:30

    POL-DN: 17-Jähriger ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteln

    Düren (ots) - Am gestrigen Dienstag (17.09.2025) lieferte sich ein 17-jähriger Kleinkraftradfahrer eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Gegen 11:00 Uhr fiel Beamten der Polizei Düren im Bereich der Oststraße Ecke Gartenstraße ein Kleinkraftrad ohne Versicherungskennzeichen auf. Der Fahrer ignorierte die Anhaltesignale der Polizei und machte auch bei Blaulicht ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 12:30

    POL-DN: Drei brennende Papiertonnen binnen einer Stunde

    Düren (ots) - Am gestrigen Mittag (16.09.2025) brannten im Stadtbereich Düren zwischen 12:10 Uhr und 12:45 Uhr an drei Stellen vor den Häusern stehende Papiertonnen. Die Polizei geht davon aus, dass die Brände vorsätzlich gelegt wurden und sucht Zeugen. Gegen 12:10 Uhr meldeten Anwohner zunächst eine brennende Papiertonne auf dem Bonner Platz. Das Feuer konnte durch die zügig eintreffende Feuerwehr gelöscht ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 12:30

    POL-DN: Mit gefälschtem Rezept erwischt - die Polizei sucht Zeugen

    Düren (ots) - Ein unbekannter Tatverdächtiger scheiterte am Dienstagnachmittag (16.09.2025) beim Versuch, in einer Apotheke am Friedrich-Ebert-Platz ein gefälschtes Rezept einzulösen. Dem aufmerksamen Verhalten einer Apothekerin ist es zu verdanken, dass ein bislang unbekannter Tatverdächtiger nicht in den Besitz eines mehrere tausend Euro teuren Medikamentes kam. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren