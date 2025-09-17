Polizei Düren

POL-DN: Radfahrerin bei Kollision mit PKW schwer verletzt

Düren (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer Radfahrerin im Einmündungsbereich der Willi-Bleicher-Straße / Am Langen Graben am gestrigen Nachmittag wurde eine 63-jährige aus Düren schwer verletzt.

Gegen 14:30 Uhr hatte die Frau nach bisherigem Stand der Ermittlungen mit ihrem Pedelec die Fahrbahn der Willi-Bleicher-Straße überquert, ohne auf den Verkehr zu achten und war in der Nähe der Einmündung der Straße Am Langen Graben mit einem von dort aus abbiegenden PKW kollidiert und zu Fall geraten. Hierbei verletzte sie sich schwer und musste durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der 74-jährige PKW-Fahrer aus Düren blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 950,- Euro.

