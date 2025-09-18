Polizei Düren

POL-DN: Radfahrerin angefahren - Zeugen gesucht!

Nörvenich (ots)

An der Einmündung Annastraße/Hochkirchener Straße kam es am Dienstagnachmittag (16.09.2025) zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 19-Jährige stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Ein bislang unbekannter Autofahrer hatte die Pedelecfahrerin geschnitten.

Die Frau aus Nörvenich befuhr gegen 16:40 Uhr die Hochkirchener Straße. Von dort bog sie nach rechts auf die Annastraße ab. Im Kurvenbereich kam ihr ein grüner Pkw in Fahrtrichtung Hochkirchener Straße entgegen. Dieser schnitt die Kurve, befuhr den Fahrstreifen der Gegenrichtung und touchierte hierbei mit seinem Außenspiegel den Lenkerbügel und den Arm der Pedelecfahrerin. Die 19-Jährige stürzte daraufhin und erlitt leichte Verletzungen. Sie begab sich selbstständig in medizinische Behandlung. Die Polizei sucht nun sowohl nach dem unbekannten Autofahrer als auch nach Zeugen des Unfalls und bittet darum, sich unter der 02421 949-0 zu melden. Bei dem Fahrer soll es sich um einen Mann zwischen 20 und 30 Jahren mit Vollbart handeln

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell