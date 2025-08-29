Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, versuchter Straßenraub, Opfer mit Messer bedroht

Rheine (ots)

Am Mittwochabend (27.08.25) ist ein 25-jähriger Mann Opfer eines versuchten Raubs geworden. Der Geschädigte wurde um kurz vor 22.00 Uhr am Humboldtplatz auf Höhe des Ausgangs des ehemaligen Einkaufszentrums von zwei Unbekannten angesprochen.

Einer rempelte den Geschädigten an. Der andere versuchte, den Rucksack des 25-Jährigen zu stehlen. Als dies nicht gelangt, holte einer der beiden Täter ein Messer aus einer Tasche und bedrohte den Geschädigten. Die Unbekannten fragten den jungen Mann, ob er Wertsachen dabeihabe. Als er dies verneinte, bekam er einen leichten Schlag mit den Worten "Hau ab". Daraufhin flüchtete der 25-Jährige.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Beide Männer waren etwa 25 Jahre alt und schlank. Sie hatten kurze schwarze Haare und waren etwa 1,80 Meter groß. Der Mann mit dem Messer hatte einen Dreitagebart und trug eine helle Steppjacke sowie eine schwarze Männerhandtasche. Der andere hatte keinen Bart und war komplett dunkel gekleidet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen, bei der Wache in Rheine unter Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell