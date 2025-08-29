Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Diebstahl von Elektrokabeln

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Mittwoch (27.08.), 16.15 Uhr und Donnerstag (28.08.), 06.45 Uhr Elektrokabel von einer Baustelle am Lausitzweg entwendet. Die Täter verschafften sich unbefugt Zutritt zur Baustelle. Von dort entwendeten sie zwei Kabel, die insgesamt eine Länge von etwa 50 Metern haben. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Eurobereich. Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell