PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Diebstahl von Elektrokabeln

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Mittwoch (27.08.), 16.15 Uhr und Donnerstag (28.08.), 06.45 Uhr Elektrokabel von einer Baustelle am Lausitzweg entwendet. Die Täter verschafften sich unbefugt Zutritt zur Baustelle. Von dort entwendeten sie zwei Kabel, die insgesamt eine Länge von etwa 50 Metern haben. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Eurobereich. Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 14:02

    POL-ST: Steinfurt, riskante Fahrmanöver auf der B54, Polizei stoppt drei Sprinter-Fahrer

    Steinfurt (ots) - Die Polizei hat am Mittwochvormittag (27.08.25) auf der B54 drei Sprinter-Fahrer gestoppt. Der Grund: Sie waren wegen riskanter Fahrmanöver aufgefallen. Zeugen hatten die drei Mercedes-Sprinter gegen 10.30 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Ochtrup in Fahrtrichtung Münster beobachtet. Die Wagen wurden teils über Sperrflächen gelenkt, teils ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 13:25

    POL-ST: Lengerich, Geldbörsen aus Autos gestohlen

    Lengerich (ots) - Unbekannte Täter haben sich Zugang zu zwei Pkw verschafft und aus den Wagen Geldbörsen gestohlen. An der Schlenkhoffstraße, nahe Dyckerhoffstraße, griffen die Täter in der Nacht zu Mittwoch (27.08.25) zwischen Mitternacht und etwa 04.00 Uhr morgens zu. Wie sie in das Auto, einen schwarzen BMW, gelangten, ist unklar. Die Diebe stahlen eine Geldbörse. An der Brandenburger Straße, zwischen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren