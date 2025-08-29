POL-ST: Ibbenbüren, Diebstahl von Elektrokabeln
Ibbenbüren (ots)
Unbekannte Täter haben zwischen Mittwoch (27.08.), 16.15 Uhr und Donnerstag (28.08.), 06.45 Uhr Elektrokabel von einer Baustelle am Lausitzweg entwendet. Die Täter verschafften sich unbefugt Zutritt zur Baustelle. Von dort entwendeten sie zwei Kabel, die insgesamt eine Länge von etwa 50 Metern haben. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Eurobereich. Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.
Rückfragen bitte an:
Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200
Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell