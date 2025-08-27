Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Eigentümer zweier Fahrräder gesucht

Ibbenbüren (ots)

Die Polizei in Ibbenbüren hat am Donnerstag (21.08.25) in Laggenbeck zwei Fahrräder sichergestellt. Die Räder stammen aus einem Diebstahl. Es handelt sich um ein graues Kinderfahrrad des Herstellers Elements sowie um ein hellblaues Damenfahrrad des Herstellers Gazelle.

Bislang konnten die Beamten die Räder keinem Eigentümer zuordnen. Deshalb wird um Hinweise gebeten. Diese nimmt die Wache in Ibbenbüren entgegen: Telefon 05451/591-4315.

